ALL ARE TO APPEAR BEFORE THE HONORABLE DAVID W GREEN AT THE DEFUNIAK SPRINGS COURTHOUSE.

MICHAEL LEE ALEXANDER, MISDEMEANOR, PLEA DAY
LARRY R BAKER, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING
TIFFANY AMBER BOZEMAN, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING
JENNIFER MICHELLE BRIENEDER, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING
JORDAN THOMAS COOK, MISDEMEANOR, PLEA DAY
MENIBER BARAHONA DARWIN, MISDEMEANOR, PLEA DAY
LEANNA MAE DAVENPORT, MISDEMEANOR, FAILURE TO APPEAR
WILLIAM JACOB FEAGLES, MISDEMEANOR, PLEA DAY
ASHLEY KAYE FOREHAND, MISDEMEANOR, PLEA DAY
MANUEL FUENTES BRAVO, MISDEMEANOR, PLEA DAY
MARIA SANTOS GOMEZ RODRIGUEZ, MISDEMEANOR, PLEA DAY
JOHN CASEY GREEN, MISDEMEANOR, PLEA DAY
TYLER LEE GRIGGS, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING
MATTHEW WYATT HARRIS, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING
SAMUEL JOHN HASSLER, MISDEMEANOR, PLEA DAY
JACY JEAN HERNANDEZ, MISDEMEANOR, PLEA DAY
LISA JOANNA HERNANDEZ, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING
LEONARD REED HILLIGOSS, MISDEMEANOR, PLEA DAY
TERRY GORDON HINOTE, MISDEMEANOR, PLEA DAY
MICHAEL ANTHONY ISGRO, MISDEMEANOR, PLEA DAY
JAMICHAEL JAVON JONES, MISDEMEANOR, PLEA DAY
DU VAN LAM, MISDEMEANOR, PLEA DAY
JONATHON CLARK LONGE, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING
RYAN EDMUND MCMULLEN, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING
DETINEE MOREJON, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING
HEIDI ANN OSTERHOFF, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING
DEBRA CHRISTINE PATE, MISDEMEANOR, FAILURE TO APPEAR
DAVID JAMES PETERSON, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING
ANGELA MARIE RAINVILLE, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING
LOUIS JAMES RIPPY, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING
ELMER RONALDO CUZCAAL, MISDEMEANOR, FAILURE TO APPEAR
JAIME A SALAZAR, MISDEMEANOR, PLEA DAY
PETER PAUL SHIMKO, MISDEMEANOR, PLEA DAY
WILLIAM CHRISTOPHER STRICKLAND, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING
TARA DANIELLE WEISZ, MISDEMEANOR, FAILURE TO APPEAR
FAITH LENEE WILSON, DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT VIOLATION