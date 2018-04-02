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Triangle Chevrolet Buick

ALL ARE TO APPEAR BEFORE THE HONORABLE DAVID W GREEN AT THE DEFUNIAK SPRINGS COURTHOUSE.

MICHAEL LEE ALEXANDER, MISDEMEANOR, PLEA DAY

LARRY R BAKER, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING

TIFFANY AMBER BOZEMAN, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING

JENNIFER MICHELLE BRIENEDER, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING

JORDAN THOMAS COOK, MISDEMEANOR, PLEA DAY

MENIBER BARAHONA DARWIN, MISDEMEANOR, PLEA DAY

LEANNA MAE DAVENPORT, MISDEMEANOR, FAILURE TO APPEAR

WILLIAM JACOB FEAGLES, MISDEMEANOR, PLEA DAY

ASHLEY KAYE FOREHAND, MISDEMEANOR, PLEA DAY

MANUEL FUENTES BRAVO, MISDEMEANOR, PLEA DAY

MARIA SANTOS GOMEZ RODRIGUEZ, MISDEMEANOR, PLEA DAY

JOHN CASEY GREEN, MISDEMEANOR, PLEA DAY

TYLER LEE GRIGGS, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING

MATTHEW WYATT HARRIS, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING

SAMUEL JOHN HASSLER, MISDEMEANOR, PLEA DAY

JACY JEAN HERNANDEZ, MISDEMEANOR, PLEA DAY

LISA JOANNA HERNANDEZ, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING

LEONARD REED HILLIGOSS, MISDEMEANOR, PLEA DAY

TERRY GORDON HINOTE, MISDEMEANOR, PLEA DAY

MICHAEL ANTHONY ISGRO, MISDEMEANOR, PLEA DAY

JAMICHAEL JAVON JONES, MISDEMEANOR, PLEA DAY

DU VAN LAM, MISDEMEANOR, PLEA DAY

JONATHON CLARK LONGE, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING

RYAN EDMUND MCMULLEN, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING

DETINEE MOREJON, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING

HEIDI ANN OSTERHOFF, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING

DEBRA CHRISTINE PATE, MISDEMEANOR, FAILURE TO APPEAR

DAVID JAMES PETERSON, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING

ANGELA MARIE RAINVILLE, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING

LOUIS JAMES RIPPY, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING

ELMER RONALDO CUZCAAL, MISDEMEANOR, FAILURE TO APPEAR

JAIME A SALAZAR, MISDEMEANOR, PLEA DAY

PETER PAUL SHIMKO, MISDEMEANOR, PLEA DAY

WILLIAM CHRISTOPHER STRICKLAND, MISDEMEANOR, VIOLATION OF PROBATION HEARING

TARA DANIELLE WEISZ, MISDEMEANOR, FAILURE TO APPEAR

FAITH LENEE WILSON, DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT VIOLATION

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